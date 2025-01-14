Оплачиваемая стажировка и бесплатный обед: во Львове пенсионерам предлагают хорошую работу

Обещают рост зарплаты в первый год работы

В Украине работу могут найти не только студенты и молодые люди, но даже пенсионеры. К примеру, во Львове предлагают зарплату до 16 500 грн за работу уборщицей в ресторане.

Как отмечено на портале подбора вакансий, работодатель оплачивает стажировку. Зарплата колеблется от 15 до 16,5 тысячи грн, однако за первый год работы она может вырасти на 10%.

В обязанности уборщицы входит: мытье посуды, уборка ресторана и санузлов, а также соблюдение санитарных и гигиенических норм заведения.

В то же время работодатель предлагает немало "плюшек", в частности:

бесплатный обед на смене;

регулярный пересмотр зарплаты в течение года;

такси на средства заведения после 22:00 в пределах Львова, если задерживаетесь на работе;

ежедневную скидку 40% на все меню заведения.

К тому же, работодатель готов предоставить работнику скидку до 28% на курсы по английскому языку, скидку до 15% на спортзал. А также компания организовывает зимние и летние корпоративы.

Заметим, что ресторан оплачивает стажировку и гарантирует повышение зарплаты на 10% в первый год работы.

Напомним, в Буковеле предлагают работу с приятной зарплатой, бесплатным проживанием и питанием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве пенсионерам предложили интересные условия работы.