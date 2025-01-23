Новый троллинг Путина: в киевском кафе установили ершик с его лицом (фото)

Изображение стало мемом в сети

В Киеве владельцы одного из кафе на Подоле креативно выразили свое отношение к российскому президенту Владимиру Путину. В туалете установили ершик для унитаза с изображением его лица.

Фото необычного аксессуара опубликовали местные телеграммы-каналы. На снимках виден белый ершик с подставкой, на котором нарисованы черты лица российского диктатора.

"Где-то в обычном кафе на Подоле", — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда украинцы демонстрируют свое отношение к Путину через бытовые вещи. Ранее в Украине выпускали туалетную бумагу с изображением российского президента, создавали с его портретом коврики для вытирания ног и дворники для автомобилей. Создавали даже туалетную бумагу с его изображением.

Напомним, что на празднование Масленицы в Днепре люди жгли чучело с фотографией Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин снова оконфузился, а его поступок стал мемом в сети. Пользователей рассмешило то, как он надевал наушники. На этом призырки президента России не закончились. Мы также рассказывали, что в движениях Путина и Токаева во время встречи в Казахстане заметили странность.