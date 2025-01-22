Людям с инвалидностью предлагают работу с проживанием в Карпатах: сколько будут платить

Предлагают гибкий график и зарплату до 30 тысяч

В курортном комплексе, расположенном в живописных Карпатах, открыта вакансия администратора рецепции. Предложение интересно не только конкурентной зарплатой, но и тем, что работодатели готовы рассмотреть кандидатов с инвалидностью.

Условия работы

Работа в экокурорте подразумевает полную занятость с гибким графиком, который можно согласовать с руководством. Зарплата варьируется от 20000 до 30000 гривен в зависимости от опыта и профессиональных навыков кандидата. Соответствующая вакансия размещена на сайте Work.ua.

В основные обязанности администратора входят:

прием и регистрация гостей;

предоставление консультаций по услугам отеля и развлечениям в комплексе;

организация заселения и выселения клиентов;

бронирование номеров и контроль за их наличием;

разрешение конфликтных ситуаций, если таковые будут возникать.

Требования к кандидатам

Чтобы получить эту работу, необходимо иметь:

опыт работы в гостиничной сфере от 2 лет;

отличные коммуникационные навыки и свободное владение украинским языком;

умение пользоваться компьютерными программами для бронирования;

внимательность, ответственность и стремление к оказанию качественного сервиса.

Кроме того, важно быть готовым к активному взаимодействию с гостями и обеспечению их комфорта во время пребывания на курорте.

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