Укр

Не везде будут брать на работу. Что грозит мужчинам, которые не пройдут базовую военную подготовку

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
БОВП
БОВП. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже учиться в вузе не удастся

С сентября 2025 года в университетах Украины будет введен обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. БОВП будет состоять из теоретической части, которая станет обязательной для всех студентов, и практической — только для мужчин, пригодных к военной службе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По его словам, успешное прохождение курса является необходимым условием для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.

"Если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — отметил замминистра обороны.

Мужчинам, которые не пройдут БОВП

Мужчины, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку, не будут иметь права работать на государственной службе, в органах местного самоуправления или в прокуратуре. Кроме того, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", они будут обязательно проходить базовую военную службу, добавляет Мельник.

Напоминаем, что некоторые категории граждан освобождаются от прохождения БОВП. Одним из основных оснований является непригодность к военной службе.

Так, возможность не проходить военную подготовку имеют:

  • граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;
  • те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;
  • граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовывать студентов после базовой общевойсковой подготовки. Мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет.

Теги:
#Студенты #Военная подготовка #БОВП