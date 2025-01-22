Не везде будут брать на работу. Что грозит мужчинам, которые не пройдут базовую военную подготовку

Даже учиться в вузе не удастся

С сентября 2025 года в университетах Украины будет введен обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. БОВП будет состоять из теоретической части, которая станет обязательной для всех студентов, и практической — только для мужчин, пригодных к военной службе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По его словам, успешное прохождение курса является необходимым условием для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.

"Если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — отметил замминистра обороны.

Мужчинам, которые не пройдут БОВП

Мужчины, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку, не будут иметь права работать на государственной службе, в органах местного самоуправления или в прокуратуре. Кроме того, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", они будут обязательно проходить базовую военную службу, добавляет Мельник.

Напоминаем, что некоторые категории граждан освобождаются от прохождения БОВП. Одним из основных оснований является непригодность к военной службе.

Так, возможность не проходить военную подготовку имеют:

граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;

те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;

граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовывать студентов после базовой общевойсковой подготовки. Мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет.