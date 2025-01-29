Цены и роскошь поражают. Сколько стоит абонемент в спорткомплексе TSARsky, в котором произошел пожар (видео)

Заведение позиционирует себя как лайфстайл курорт в сердце столицы

В среду, 29 января, в элитном спорткомплексе TSARsky, расположенном в Печерском районе Киева, произошел пожар. Этот фитнес-центр отличается среди других столичных заведений своим премиальным уровнем услуг и космическим дизайном.

Как пишет informator, цены на абонемент в этом заведении колеблются от 60000 до 600000 грн. А одним из клиентов спорткомплекса якобы является чемпион мира по боксу Александр Усик.

На странице TSARsky в "Фейсбуке" пишет, что стоимость карты LIMITED в 2020 году составляла 55 000 гривен. При этом на официальном сайте заведения информация о стоимости услуг в открытом доступе отсутствует.

Одновременно одна из посетительниц спортклуба обнародовала в TikTok детальный видеообзор спорткомплекса с демонстрацией всех зон и услуг заведения. Также автор видео написала, что стоимость абонемента в год составляет 85 000 гривен. Но следует отметить, что это тоже не самая актуальная информация, поскольку сообщение датируется декабрем 2023 года.

TSARsky City Resort оснащен премиальным фитнес-оборудованием и предлагает клиентам уникальный аквалаунж с сауной, энергетические капсулы, beauty&SPA зону с капсульной системой обслуживания.

На территории также работает летняя терраса с бассейном, ресторан, бар, стрелковый и детский клубы. Учреждение позиционирует себя как лайфстайл курорт в сердце столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прикрыли нелегальное казино, которое маскировалось под спортивный клуб. Вход в заведение осуществлялся по предварительному бронированию мест.