Шел третий год полномасштабной войны. Филармония заказала рекламы в соцсетях почти на миллион гривен

Таким образом заведение будет оповещать о своих концертах

В то время как власти оккупированного Угледара заключили контракт на изготовление сувениров на "кругленькую сумму", Национальная филармония Украины планирует заказать услуги по размещению и продвижению рекламы в соцсетях на 930 600 гривен.

Соответствующая информация была опубликована в электронной системе государственных закупок Prozorro. Тендер продлится до 28 января.

Филармония, расположенная в Киеве по адресу Владимирский спуск, 2, готова платить почти миллион за услуги размещения информационных материалов (публикаций) о концертных мероприятиях в социальных сетях Facebook, Instagram и других ресурсах сети интернет. Также в стоимость входит их платное продвижение при помощи стандартных инструментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" планирует потратить более 612 тысяч гривен на размещение рекламы в вагонах городской и пригородной электричек Киева. Услуга включает в себя печать материалов, их ламинирование, доставку и монтаж на рекламных носителях.

А вот тернопольское коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. На третий год полномасштабной войны КП объявило тендер на закупку четырех телефонов – трех Samsung Galaxy A05 4/64 Black и одного смартфона Apple iPhone 13 128Gb исключительно красного цвета.