Опять ударят морозы. Будет ли в Киеве идти снег в конце недели

В столице на протяжении 14-16 февраля прогнозируются, кроме облачности, мокрый снег, мороз и ветер

"Плюс" порадует киевлян недолго, ведь в конце недели показатели на термометрах снова поползут вниз и местами зафиксируются около -11 градусов. Горожанам также стоит ожидать осадков.

Синоптики предупреждают, что на выходных, а именно в субботу, будет бушевать сильный ветер. Он может достичь 10 м/с, как говорится в прогнозе от Meteofor.

На День всех влюбленных, 14 февраля, небо будет облачным, а во второй половине суток ожидается сначала небольшой снег с дождем, а затем — мокрый снег. Температура в дневное время вырастет до +1 градуса, а ночью держались -6 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Суббота, 15 февраля, ожидается сильно облачной и мокрой, ведь ночью и утром будут идти дожди и снег. Днем показатели на термометрах опустятся до -4 градусов, а ночью — до -2 градусов. В течение ночи-дня предполагаются порывы свежего-сильного ветра до 8-10 м/с.

А вот в воскресенье, 16 февраля, кроме переменной облачности и небольшого снега днем, предполагаются существенные морозы. В течение обеда температура будет держаться на уровне -3 градусов, а ночью — -10 градусов. Максимальные морозы будут утром — -11 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в начале второй половины суток — умеренные 6 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины ударят сильные морозы. Синоптики прогнозируют до -20 градусов.