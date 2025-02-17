Киев может остаться без света. В городе вводят экстренные отключения
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В Укрэнерго назвали причину
В понедельник, 17 февраля, в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Такое решение было принято из-за критической нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Отмечено, что отключения применяются по указанию Укрэнерго.
В последней сообщили о причине экстренных отключений света.
"Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты", – подчеркнули в Укрэнерго.
В первую очередь, без света остаются промышленные предприятия и бизнес. Бытовые потребители отключаются только в редких случаях, кроме аварийных ситуаций.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", — добавили в компании.
Напоминаем, по возможности снизьте потребление электроэнергии в пиковые часы (утро и вечер). Энергетики советуют не включать все электроприборы одновременно – это может создать дополнительную нагрузку на сеть.
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