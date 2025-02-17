Київ може залишитися без світла. У місті вводять екстрені відключення

В Укренерго назвали причину

У понеділок, 17 лютого, у Києві та області ввели екстрені відключення електроенергії. Таке рішення було ухвалене через критичне навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК. Зазначено, що відключення застосовуються за вказівкою Укренерго.

В останній повідомили про причину екстрених відключень світла.

"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти", — підкреслили в Укренерго.

У першу чергу без світла залишаються промислові підприємства та бізнес. Побутові споживачі відключаються лише в окремих випадках, окрім аварійних ситуацій.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", — додали в компанії.

Нагадуємо, по можливості зменште споживання електроенергії у пікові години (ранок та вечір). Енергетики радять не вмикайте всі електроприлади одночасно – це може створити додаткове навантаження на мережу.

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