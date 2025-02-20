В Киеве люди вышли на протест под посольство США (видео)

Официальных комментариев на счет митингов пока не было

В четверг, 20 февраля, в Киеве люди вышли на протест под посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. Это произошло на фоне потепления отношений между США и Россией.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Люди стоят под посольством с американскими и украинскими флагами. За порядком следят сотрудники полиции.

Кадры митинга снимали на видео водители авто, которые проезжают мимо.

В настоящее время ни в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве, ни в посольстве США в Украине никак не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своего очередного выступления не нашел ничего лучше, чем заявить, что именно Украина якобы сорвала подписание соглашения о редкоземельных полезных ископаемых. По его словам, это соглашение якобы было нужно для того, чтобы США могли вернуть деньги, потраченные на поддержку Украины.

Но Трамп решил не вспоминать, что вся военная и часть финансовой помощи предоставлялась Соединенными Штатами на безвозвратной и безвозмездной основе.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных экспертов, соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины, которое отказался подписать Зеленский, было равноценно "экономической колонизации Украины".