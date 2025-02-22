В Киеве ухудшилось качество воздуха: карты и прогноз

Городская администрация предупредила жителей столицы о плохом качестве воздуха

На следующей неделе в ряде регионов Украины ухудшится качество воздуха. В то же время данная проблема уже наблюдается в Киеве.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в столице фиксируется повышение концентрации пыли из-за маловетренной погоды. Жителей и гостей Киева призывают воздержаться от проветривания помещений, а также ограничить длительное пребывание на улице.

Также власти рекомендуют:

закрыть окна;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха — нужно включить его на "максимум".

По данным карты SaveEcoBot, хуже всего ситуация с воздухом на востоке, западе и юге Киева. В частности, вредный уровень концентрации пыли фиксируют на улицах Булгакова и Сечевых стрельцов, проспекте Красной калины и улице Академика Ефремова, проспекте Правды и на Харьковском шоссе, в селе Шевченковом и на бульваре Перова.

Качество воздуха в Киеве 22 февраля. Источник: SaveEcoBot

В то же время пыль продержится в Киеве еще и на следующей неделе. Об этом свидетельствуют карты Ventusky.com. Более того, ожидается, что в воскресенье, 23 февраля и во вторник, 25 февраля, качество воздуха в Киеве будет еще хуже.

Качество воздуха в Киеве 23 февраля. Источник: Ventusky.com

Качество воздуха в Киеве 25 февраля. Источник: Ventusky.com

Как рассказывал "Телеграф", вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.