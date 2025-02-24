В Киеве стало тяжело дышать: воздух серьезно загрязнен (карта)

Рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице

В понедельник, 24 февраля, в Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на КГГА и данные сайта SaveEcoBot. Что стало причиной ухудшения качества воздуха?

В сообщении КГГА говорится, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум", — говорится в сообщении.

Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на 07:00, 24 февраля 2025 года, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг значения 147.

Где самое плохое качество воздуха в Киеве

Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха — мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в Святошинском районе города Киев по состоянию на 08:00, 24 февраля 2025 года равен 190.

Мелкодисперсная пыль (РМ2,5) — это твердые частицы диаметром менее 2,5 микрометра самого разнообразного физико-химического состава: от различных кислот (нитратов, сульфатов), до элементарного углерода, тяжелых металлов, частиц пород, воды и льда. Мелкодисперсная пыль РМ2,5 меньше по размеру, чем человеческий волос.

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