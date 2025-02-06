Нечем будет дышать? В некоторых регионах может ухудшиться качество воздуха (карта)

Грязное облако из Европы накроет Украину

Качество воздуха в Украине регулярно ухудшается при изменении погодных условий. Так, уже на следующей неделе во вторник, 11 февраля, в нескольких областях воздух может стать грязнее.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что изменение качества воздуха связано с поступлением загрязненных воздушных масс из Европы.

Но благодаря северо-восточному направлению движения ветра эти воздушные массы не захватят всю территорию страны. На карте показано, что в самой загрязнённой зоне будут следующие области: Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская.

Отметим, что самый высокий уровень загрязненности воздуха прогнозируется в Житомирской и Винницкой областях до 61 до 54 единиц. По шкале индекса качества воздуха эти показатели соответствуют желтому уровню – умеренное загрязнение.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма.

Добавим, что загрязненный воздух может нанести вред людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Украинцам в этот период советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице. Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

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