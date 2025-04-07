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Маск потерял рекордную сумму из-за политики Трампа, но есть друг Украины, который заработал на падении рынков

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Илон Маск потерял 130 млрд долларов Новость обновлена 07 апреля 2025, 19:20
Илон Маск потерял 130 млрд долларов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Своё состояние защитил только один бизнесмен

Политика президента США Дональда Трампа, включая введенные пошлины на импортные товары, уже ощутимо ударила по кошелькам самых богатых людей мира. Из-за падения акций их компаний сумма ущерба достигает 130 млрд долларов (для сравнения Лондон за 2024 год имел самый большой бюджет в 20,4 млрд долларов).

Однако среди мировых толстосумов нашелся бизнесмен, который не только не потерял деньги, но и заработал. Речь идет о 94-летнем Уорене Баффете, который, понимая значительные риски от прихода к власти Трампа, сразу же начал продавать акции американских компаний. Миллиардер известен своей помощью Украине.

Кто же потерял свое состояние в результате политики Трампа

Десять самых богатых бизнесменов потеряли от 18,6 млрд долларов до 130 млрд долларов в 2025 году.

Кто потерял средства из-за падения рынка

Илон Маск (Elon Musk) — основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер, генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc." и владелец соцсети Twitter (которую он переименовал в "X"). Также с недавних пор официально работает при президенте Дональде Трампе как специальный государственный служащий. Согласно федеральному закону США, термин "специальный правительственный служащий" используется в отношении советника, эксперта или консультанта, предназначенного для работы с федеральным правительством.

Маск потерял больше всего – 130 млрд долларов, при этом его состояние на 2024 год составляло 347, 8 млрд долларов.

Илон Маск

Джефф Безос (Jeff Bezos) – основатель интернет-магазина Amazon, владелец издательского дома The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin. Считался самым богатым человеком в мире с 2017 по 2020 годы. В январе 2021 года его с состоянием в 204,6 миллиарда долларов обогнал Илон Макс.

В 2025 году бизнесмен потерял 45,2 млрд долларов.

Джефф Безос

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) – основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook. Личное состояние Цукерберга в 2024 году оценивалось в 211 млрд долларов, однако в этом году он уже потерял 28,1 млрд долларов.

Марк Цукерберг

Бернар Арно (Bernard Arnault) – французский бизнесмен, президент и СEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). До мая 2023 года был самым богатым человеком на планете, а также одним из самых богатых в Европе по версии журнала Forbes 2018 года. На 2024 год его состояние составляло 176 млрд долларов, а потерял он из-за политики Трампа 18,6 млрд долларов.

Бернар Арно

Билл Гейтс (Bill Gates) — основатель корпорации "Майкрософт", состояние которого составило 162 млрд долларов в 2024 году. Он в 2025 году уже потерял 3,38 млрд долларов.

Билл Гейтс

Ларри Эллисон (Larry Ellison) – американский предприниматель, основатель и глава корпорации Oracle (одна из крупнейших американских компаний, разработчиков систем управления базами данных), крупнейший акционер компании NetSuite Inc., первоначальный инвестор компании Salesforce.com. Его состояние в 2024 году составило 192 млрд долларов, из которых в этом году уже потерял 42,1 млрд долларов.

Ларри Эллисон

Ларри Пейдж (Larry Page) – разработчик поисковой системы и соучредитель компаний Google, Alphabet. В 2024 году мог похвастаться состоянием в 158,2 млрд долларов. И уже в 2025 году потерял 34,6 млрд долларов.

Ларри Пейдж

Стив Балмер (Steve Ballmer) – генеральный директор корпорации Microsoft с января 2008 года по февраль 2014 года, который в 2024 году имел 118 млрд долларов. В этом году он потерял 19,5 млрд долларов.

Стив Балмер

Сергей Брин (Sergey Brin) — разработчик поисковой системы и соучредитель компании Google, который в 2024 году имел состояние в 130 млрд долларов. Бизнесмен потерял из-за политики Трампа 32,3 млрд долларов.

Сергей Брин

Единственный, кто не только не потерял, но и заработал

Уорен Баффет (Warren Buffett) – единственный, кто заработал на падении рынка. Его основным активом является примерно 16% акций компании Berkshire Hathaway, составляющей большую часть его состояния, а его состояние на 2024 год составило 139 млрд долларов.

Уоррен Баффет

Berkshire Hathaway имеет внушительный портфель инвестиций, общая стоимость которого составляет около $245 миллиардов. Среди крупнейших позиций:

  • Apple Inc.
  • American Express Co.
  • Coca-Cola Co.

Кроме того, Berkshire Hathaway имеет доли в других крупных корпорациях, таких как Bank of America, Chevron и Kraft Heinz. Баффет заработал на падении рынка из-за политики Трампа 12,7 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что даже сторонники Трампа по бизнесу начали выражать беспокойство из-за обвала фондовых бирж.

Теги:
#США #Билл Гейтс #Марк Цукерберг #Уоррен Баффет #Джефф Безос #Дональд Трамп #Илон Маск