Площадь тысяча квадратов: в Симферополе бушует масштабный пожар (видео)

Полицейские оцепили всё в радиусе двухсот метров

В оккупированном Симферополе загорелся рынок, расположенный в районе стадиона "Локомотив". Площадь пожара составляет уже тысячу квадратов.

Силовики предупреждают об опасности взрыва. Об этом сообщает медиа Mash.

Очевидцы сообщают о большом количестве дыма. И хотя на месте работают спасатели, потушить пожар пока не получается.

Огонь перекидывается на соседние здания, в результате чего площадь пожара выросла до тысячи квадратов.

По словам очевидцев, владельцы торговых точек выносят товары. Существует опасность взрыва. Полицейские оцепили всё в радиусе двухсот метров.

Также сообщается, что оккупационная прокуратура уже начала проверку из-за пожара на рынке.

Напомним, 8 февраля в Москве вспыхнул сильный пожар в здании, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия. По словам очевидцев, находившиеся в здании люди пытались выбраться через окна.

2 февраля в российской столице произошел масштабный пожар в ангаре с газовыми баллонами. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, из-за чего к месту вызвали пожарный поезд. Однако крыша к этому моменту уже обвалилась.