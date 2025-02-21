Пламя видно за километры. В России произошел пожар на промышленном заводе (видео)

Пламя охватило 1200 квадратов площади

В ночь на пятницу, 21 февраля, в Калужской области России загорелся огромный пожар на заводе по переработке пластика. Потушить его по состоянию на утро не удалось.

Как сообщили в МЧС РФ, огонь локализовали на площади в 1200 квадратных метров. По данным ведомства, пожарные не допустили распространения пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией.

По данным росСМИ, завод, где возник пожар, расположен около села Окороково Жуковского района Калужской области России. Зарево и столб дыма видны за несколько километров, из города Обнинск. Точные причины возгорания устанавливаются.

Как сообщал "Телеграф", 8 февраля вспыхнул сильный пожар в столице России в Москве. Инцидент произошел на территории бывшего электрозавода. По словам очевидцев, находившиеся в здании люди пытались выбраться через окна. Возгорание произошло в здании, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия.

А в оккупированном Симферополе 14 февраля вспыхнул рынок, расположенный в районе стадиона "Локомотив". Площадь пожара составила тысячу квадратов, огонь опрокинулся на соседние дома.