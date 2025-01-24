Увидеть сможет не каждый: где в Киеве спрятаны тайные витражи и как их найти (фото)

Декоративные композиции из стекла выглядят просто потрясающе

В Киеве есть множество интересных локаций с невероятной историей. Однако мало кто знает, что в престижном Печерском районе столицы расположен небольшой гастроном, который украшают просто невероятные витражи. Эти яркие произведения искусства удивляют своими интересными сюжетами и мастерством исполнения.

Однако увидеть их достаточно сложно, так как для этого должно совпасть сразу несколько "факторов". "Телеграф" рассказывает читателям историю легендарного дома на Грушевского и показывает, как выглядят шикарные витражи на окнах в местном магазине.

История дома на Грушевского в Киеве

Жилой дом № 9 по улице Грушевского, расположен между Мариинским парком и Никольскими воротами Киевской крепости. Одно крыло главным фасадом обращено в сторону Мариинского парка, второе – к улице Грушевского.

Дом возвели в 1935 году по проекту архитектора Алексея Бекетова и строился он специально для обеспечения жильем сотрудников ЦК КП(б)У — именно здесь после переноса столицы из Харькова в Киев в 1934 жила вся партийная элита.

Место под здание выбрали на краю парка, напротив Мариинского дворца, где проводили заседания Всеукраинского центрального исполкома. А рядом запланировали возвести здание будущей Верховной Рады.

Дом является образцом монументального классицизма 1930-х годов, поэтому решениями исполкома Киевского горсовета он был внесен в перечень памятников истории и архитектуры местного значения.

В доме № 9 некоторое время жил экс-президент Украины Петр Порошенко. С тех пор сооружение прозвали "домом Порошенко".

Что известно о витражах в магазине дома

Сейчас на первом этаже на углу дома расположен небольшой гастроном с великолепными витражами. Об этом рассказала в Фейсбук киевлянка Татьяна Дрожевская, которая и обратила внимание на эти красивые застекленные поверхности.

Витражи, судя по всему, были выполнены еще во времена СССР, когда здесь тоже был либо гастроном, либо кафе.

К сожалению, витражи можно увидеть только при совпадении сразу нескольких условий:

на улице должно быть темно

в магазине должен быть включен свет

и вы находитесь возле гастронома со стороны улицы Грушевского, а не стороны Мариинского парка.

В магазине витражи заставлены стеллажами с продуктами и их не видно изнутри. При этом, витражи на окнах и дверях есть только с одной стороны — со стороны улицы, а со стороны парка витраж только под потолком на небольшом куске окна.

"А тех витражей, что под потолком, почти не видно — после ремонта часть потолка опущена вниз, поэтому наполовину их закрывает. Или так и было изначально — окна украшены витражами только с одной стороны, а с другой только сверху (в чем я сильно сомневаюсь), или часть витражей была уничтожена (несмотря на причисление дома к памятникам архитектуры) — неизвестно, никакой информации об этом, как и об авторе витражей, найти не удалось", — написала автор поста.

Где найти гастроном с витражами в Киеве

Красочные витражи можно увидеть на первом этаже жилого дома по улице Грушевского, 9 на Подоле (местность Липки).

Увидеть их можно со стороны улицы Грушевского, а не стороны Мариинского парка.

Дом по улице Грушевского, 9

Напомним, в 1857 году на месте современного Воздухофлотского путепровода в Киеве была построена деревянная Триумфальная арка. Возвели это нетипичное для столицы сооружение в честь приезда в Киев императора Александра ІІ и Марии Александровны. Со столичной аркой связана очень интересная и запутанная история, которая знакома единицам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Подоле в Киеве стоит дом Петра I, который был построен еще в конце 17 века. Это здание считается самой старой каменной постройкой, сохранившейся в столице и оно может рассказать о судьбе очень многих людей.