Насладились солнцем? Готовьтесь к изменениям в погоде. Чего ожидать киевлянам в эти дни

В течение среды-пятницы в Киеве прогнозируется облачность, дожди и увеличение силы ветров, хотя температура днем не опустится ниже +14 градусов

Теплая погода продолжает радовать киевлян. Но в течение 12-14 марта будет держаться облачность, местами будут идти дожди и бушевать ветер, сила которого будет только увеличиваться.

Самым теплым днем среди них предполагается пятница, когда температура с ночи и до наступления вечера будет держаться на уровне +12…14 градусов. Таким прогнозом поделились синоптики из Meteofor.

Первая половина среды, 12 марта, прогнозируется мокрой. Ночью дождь был умеренным, но утром его интенсивность сменится на мелкую. В течение всего дня будет облачная погода. Воздух днем прогреется до +15 градусов, а ночью остынет до +8 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром и днем – свежие 8-9 м/с.

Четверг, 13 марта, также принесет в город облачность и дожди. Мелкие-умеренные осадки должны состояться днем и вечером. Температура на термометрах в дневное время вырастет до +15 градусов, а в ночное — до +8 градусов. Максимальная сила ветра предполагается утром-вечером — свежие-сильные 9-11 м/с.

Однако в пятницу, 14 марта, сохранится лишь переменная облачность. Дневная температура достигнет +14 градусов, а ночная — +12 градусов. Наиболее ветрено будет в период ночи-обеда — свежие-крепкие 8-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращаются зимние морозы. Синоптики рассказали, каким регионам готовиться к смене погоды.