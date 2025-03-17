Зима вернулась в Киев: столицу сильно засыпает снегом (видео)

Зима вернулась в середине марта

В понедельник, 17 марта, Киев накрыло снегом, который принес с собой чувство возвращения зимы. Несмотря на календарную весну, в столице наблюдаются снеговые осадки – пока мелкие, но заметные в отдельных районах города.

Об этом сообщил ряд столичных Телеграм-каналов. Свидетелями непогоды стали и журналисты "Телеграф". Пока снег падает в северных районах города, однако к 20:00 окутает всю столицу.

Еще раньше первые снежинки зафиксировали в Киевской области – в Бучанском районе. Прогнозы синоптиков оправдались: север Украины оказался под влиянием холодного циклона, принесшего зимние мотивы в мартовский день.

По данным Ventusky, в Киеве сейчас облачная погода с периодическими осадками, а температура держится на уровне +2°…+1°C. Однако с наступлением вечера прогнозируется дальнейшее понижение, жители столицы ощутят незначительные морозы в -1°…-3°C.

В 20:00 жители всех районов Киева и окрестных городов смогут наблюдать осадки снега.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину пришла арктическая воздушная масса. В западных областях и в большинстве северных температура воздуха 15 марта составит +3 +9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще задержится тепло, будет +12+20 градусов.