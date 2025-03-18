Украину накрыла пылевая буря: где сейчас самый грязный воздух

В некоторых областях будет тяжело дышать

Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях в Украине. Пылевая буря и сильные порывы ветра скоростью 15-20 м/с накрыли несколько областей Украины во вторник, 18 марта.

Об этом сообщают на странице Укргидрометцентра в Facebook. Как говорят синоптики, опасное явление коснется Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей и продлится до конца суток. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.

По прогнозам специалистов такие погодные условия могут существенно усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также ожидаются проблемы с движением транспорта.

Метеорологи напоминают, что 18 марта действует предупреждение о порывах ветра 15-20 м/с не только для южных и центральных областей, но и Сумской и Харьковской областей. Эксперты рекомендуют закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Пылевая буря – это атмосферное явление, когда сильный ветер поднимает и переносит большие массы пыли, песка или мелкой почвы в воздухе. Такие бури значительно снижают видимость, ухудшают качество воздуха и могут представлять угрозу здоровью людей.

Ранее "Телеграф" также писал, каким будет конец марта в Украине. Надо готовить зонтик и солнцезащитные очки.