Церковный праздник 21 марта: что запрещено делать сегодня, чтобы не потерять достаток и удачу

Следует прислушиваться к важным традициям и запретам этого дня

В пятницу, 21 марта, православные и греко-католики чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского, и святителя Фомы, патриарха Константинопольского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 3 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Кирилл Катанский был епископом города Катания на Сицилии в VIII веке и прославился как чудотворец. По преданию, святитель Кирилл изгнал многих бесов, исцелял больных и проповедовал христианство среди язычников.

Святитель Фома был патриархом Константинополя в VIII веке, во времена борьбы с иконоборчеством. Он твердо отстаивал почитание икон и защищал традиции Церкви. За свою стойкость и преданность вере был причислен к лику святых.

Что можно делать 21 марта:

Это благоприятный день для молитв, исповеди и причастия. Можно просить у святителей защиты от злых людей, душевного спокойствия и исцеления от недугов;

Считается, что добрые дела, сделанные 21 марта, принесут человеку благополучие. Особенно важно помогать нуждающимся, подавать милостыню и поддерживать тех, кто в беде.

В народных традициях этот день считался хорошим для уборки дома, особенно для избавления от ненужных вещей, которые могли нести негативную энергию.

Что можно и запрещено делать 21 марта

Что нельзя делать 21 марта:

Ссориться и сквернословить. Считается, что любые конфликты и ругань в этот день привлекут в жизнь человека несчастья и неудачи.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Хотя легкая работа по дому допускается, нельзя перетруждаться. День лучше посвятить молитве, отдыху и общению с семьей.

Нельзя держать в доме сломанные вещи. Наши предки верили, что 21 марта следует избавиться от старых и ненужных предметов, иначе можно накликать бедность и застой в жизни.

Не стоит выносить мусор после захода солнца. Считалось, что вместе с ним можно "вынести" из дома благополучие и достаток.

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