Киев или Львов? Риелтор дал совет, где выгоднее покупать квартиру

Многое зависит от целей

Киев и Львов в последнее время соревнуются между собой в самой высокой цене на недвижимость. Поэтому "Телеграф" спросил риелтора, где сейчас выгоднее покупать жилье и куда лучше инвестировать.

Полную версию читайте в статье: "Цены на квартиры в Киеве растут, несмотря на войну. Риэлтор озвучил несколько причин и дал совет".

Все зависит от целей: ищете ли возможности и деньги Киева, или безопасность и близость к ЕС Львова. Киев, как главный экономический центр, имеет большой потенциал для получения дохода от аренды, рассказывает риелтор Александр Бойко.

Несмотря на все риски, наличие возможностей в столице оставляет спрос на жилье среди арендаторов высоким и стабильным.

"Инвестиции в Киев могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе, ведь рынок восстанавливается, а спрос на качественное жилье остается постоянным", — говорит риелтор.

Львов привлекателен с точки зрения безопасности, близости к европейским границам и восходящего интереса со стороны переселенцев и инвесторов. Спрос на аренду во Львове значительно вырос.

"Поэтому выбор между Киевом и Львовом зависит от стратегии инвестирования и готовности принимать определенные риски, связанные с безопасностью. Киев имеет больший потенциал для высокого дохода от аренды, тогда как Львов предлагает относительно безопасный и стабильный вариант для более консервативных инвесторов", — оценил риелтор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.