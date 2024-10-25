За сколько реально купить квартиру в Киеве: обзор цен на недвижимость

Квартира в столице по карману немногим

В октябре цены на недвижимость в Киеве продолжают постепенно расти. За последние полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 8%. В то же время цены на вторичку в столице, наоборот, начали немного снижаться и упали в среднем на 4%.

Эксперты отмечают, что спрос на рынке столичного жилья несопоставим с довоенным – он меньше на 40-50% и напрямую зависит от уровня безопасности в городе. Также на стоимость квартиры влияет район, количество комнат и уровень комфортабельности самого дома.

"Телеграф" и аналитики портала недвижимости ЛУН рассказывают, какие цены фиксируются на жилье в Киеве в октябре 2024 года и в каких районах можно найти самые недорогие квартиры.

Стоимость квартир на первичке в Киеве

В октябре 2024 отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент, за метр квадратный в новоом доме просят в среднем 53 200 гривен.

Цены на новое жилье в столице за последние полгода подскочили на внушительных 8%.

Цены на первичке продолжают повышаться

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в "эконом-классе".

К примеру, за метр квадратный в новостройке класса "премиум" придется отдать 128 500 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнесс-класса стоит 71 300 гривен, в "комфорте" — 43 000 гривен и в "экономе" — 39 400 гривен.

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 107 300 гривен, в Шевченковском районе — 67 900 гривен, в Подольском районе — 56 400 гривен, а в Голосеевском — 53 400 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (42 700 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.

Цены в новостройках в разных районах столицы

Стоимость квартир на вторичке в Киеве

Средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве в октябре на вторичном рынке составляет 60 тысяч долларов США. За последние полгода цены упали на 6%.

Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на вторичке реально купить в столице за 55 тысяч США.

Средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичке

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичке продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 120 000 $. В Шевченковском районе в октябре на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит — 80 000 $, а в Голосеевском 67 700 $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (50 000 $), Святошинском (45 000 $) и Деснянском (39 900 $) районах Киева.

Стоимость квартиры на вторичке зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 1-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 5 — 25 тысяч $ дороже, чем без него.

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 93 тысяч долларов США. Стоимость двушек за полгода снизилась на 2%.

Судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на вторичке реально купить в столице за 69 900 $.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке

Самые дорогие двушки на вторичке также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Однако и здесь наблюдается незначительное снижение цен.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 185 000 $. В Шевченковском районе Киева двушка на вторичке в октябре 2024 года стоит — 120 тысяч $, а в Голосеевском — 105 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" двушки продаются в Оболонском (70 000 $), Днепровском (69 000 $), Святошинском (62 500 $) и Деснянском (53 800 $) районах Киева.

Квартиры с ремонтом также стоят дороже, чем без него. За "голые" стены можно отдать на 4-30 тысяч $ меньше.

Этот вариант подойдет тем, что не хочет переплачивать за ремонт и все хочет сделать под себя.

Средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 135 тысяч долларов США. Цена на такое жилище за последние четыре месяца подскочила на 5 тысяч и вернулась к своим стабильным показателям в 135 тысяч долларов США.

Наиболее дорогое трехкомнатное жилье на вторичке продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в октябре 2024 года в 299 000 $. В Шевченковском районе трехкомнатная квартира стоит — 188 тысяч $, а в Голосеевском — 145 тысячи $.

На вторичном рынке самые "дешевые" трехкомнатные квартиры продаются в Днепровском (100 000 $), Святошинском (85 000 $) и Деснянском (67 400 $) районах Киева.

В Киеве 3-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 20 — 60 тысяч $ дороже, чем без него.

Выбирая жилище без ремонта можно прилично сэкономить.

Напомним, под Киевом можно арендовать дома с генераторами на любой вкус и кошелек. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины и регулярными отключениями света, среди населения начал расти спрос на аренду домов с генераторами.

Таким образом люди начинают готовиться к возможным длительным блекаутам, чтобы не сидеть без электроэнергии длительное время.

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