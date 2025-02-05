Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой высказал свое мнение по поводу серии взрывов в помещениях ТЦК и дал советы тем, кто готов ради "легких денег" выполнить задание кураторов из РФ

Это нужно коммуницировать на всю страну, чтобы знал последний де**л в телеграме или тиктоке, желающих легких денег — и готовых "втемную" выполнить задание р***ни.

Заработать обещанные пару тысяч баксов у вас не получится. В двух случаях подряд со взрывами ТЦК — в Ровно и Каменце-Подольском — заказчики дистанционно взорвали самого исполнителя преступления. И тот, и другой — трупы.

Подрывник в Ровно, прежде чем умереть, еще помучился без двух ног и руки.

Кто-то получает травматические ампутации на фронте, как герой — а 21-летний безработный с Житомирщины вот так тупо и позорно.

А если бы эти "шахиды" мобилизовались в ВСУ, могли бы жить. И заработать значительно больше, чем те обещанные р***ней 30 сребреников.

И да, подрывы ТЦК не имеют ничего общего с "общественной местью", как здесь уже активно пишут заблаговременно вскрытые российские "консервы".

Фактически, до******ов тупо разводят и превращают в бессознательных шахидов. Кое-где с незначительным ущербом для военнослужащих в ТЦК, зато с большим информационным выхлопом.

То есть подрыв "верблюда-камикадзе" становится лишь фоном для значительно более существенной операции против Украины — информационной. Которую в соцсетях раскручивают прежде всего российские боты.

Но к которой, к сожалению, приобщаются своими злобными комментариями и наши полезные идиоты.

Не ведитесь.