Вместо заботы об исторической изюминке — элитное жилье. Как на Житомирщине "нарисовалось" скандальное строительство

Частная фирма "собрала" несколько земельных участков, на трех из которых возводит элитное жилье

Суд первой инстанции обязал частную фирму, среди учредителей которой Иван Литвин – сын эксспикера Верховной Рады – и известный бизнесмен Игорь Мазепа, вернуть в собственность громады земельный участок на берегу реки Случ Житомирской области. Почти десять лет назад ее приобрели у местного жителя, а заодно и прикупили старую мельницу, якобы планируя ее обслуживать. Впоследствии смена целевого назначения и другие "финты" превратили угодья для сенокоса в место под застройку. А когда правоохранители обратили внимание на нарушение закона, похоже, установить справедливость может быть уже не так просто.

"Телеграф" разбирался в земельной истории и нашел интересные детали.

Хотели вести личное хозяйство и передумали

О судебном решении по земельному участку площадью более 1 га на берегу реки Случ в пределах села Александровка Звягильского района (до 2020 года был Новгород-Волынским — Авт. ) 19 декабря сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. Это место всего в двух часах езды от Киева и в часе от Житомира. В коротком сообщении отмечено, что в свое время он был "незаконно предоставлен в частную собственность местному жителю для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания здания мельницы". Впоследствии "клочок" земли несколько раз переходил из рук в руки и в конце концов стал принадлежать "ровенскому обществу", которое способствовало изменению целевого назначения земли "с целью проведения реконструкции мельницы и других зданий под объекты туристической инфраструктуры, в частности, гостиницу, ресторан, винный зал и т.д.".

В суде рассматривалась судьба земельного участка на берегу реки Случ

"Прокуроры установили нарушение требований земельного законодательства при распоряжении землей водного фонда коммунальной собственности и доказали в суде незаконность приобретения частной собственности", — отмечают в пресс-службе и добавляют, что соответствующее судебное решение обязывает общество с ограниченной ответственностью вернуть землю Звягельскому городскому совету.

Как оказалось, ответчиком по делу было ООО "Надслучанская Жемчужина" (укр. "Надслучанська Перлина"), основанное, по данным сервиса Опендатабот, 20 мая 2014 года. Его конечными бенефициарами сейчас является троица — Иван Литвин, Юрий Благодир и Игорь Мазепа. Первый Иван Литвин – сын известного политика Владимира Литвина родом из Звягельщины, он является владельцем нескольких частных фирм и благотворительного фонда "Будущее Полесья", баллотировался десять лет назад вместе с отцом в Верховную Раду, но депутатский мандат не получил. Второй – Юрий Благодир – экснардеп, однопартиец и земляк Литвина старшего, депутат Ровенского облсовета нескольких созывов, на котором тоже числится несколько ООО. Третий – Игорь Мазепа – инвестбанкир и владелец компании Concorde Capital, которого в начале этого года задержало ДБР на украино-польской границе из-за подозрения в "заказе завладения землями Киевской ГЭС". Речь об участке площадью 2,4 га, приобретенном на вторичном рынке, на котором бизнесмен построил элитный коттеджный городок Goodlifepark.

Иван Литвин, Юрий Благодир и Игорь Мазепа (слева направо) владеют фирмой на троих

В случае с Житомирщиной фигурируют земли водного фонда, ведь спорный участок площадью 1,1716 га расположен на берегу реки Случ и сформирован из трех "кусочков", которые были "сенокосными угодьями". Здесь сохранилась мельница, ориентировочно возведенная в конце XVIII – начале XIX века. В собственность одного из местных жителей, как отмечено в решении Хозяйственного суда Житомирской области, земля была передана в конце 2010 для ведения личного подсобного хозяйства распоряжением председателя местной райгосадминистрации. В заключении комиссии, которая тогда изучала возможность отвода земельного участка, отмечалось, что он "граничит с водным объектом (р.Случ), во время паводка подтапливается, что дает возможность отнесения к прибрежной защитной полосе, на его использование установить следующие ограничения: без строительства новых объектов недвижимости; использование участка для обслуживания здания мельницы".

Документ 2010 об отводе земли содержал ограничения на ее использование

За 2,5 года – в июне 2013 – местный житель продал эту землю другому человеку, который же в тот день приобрел и находившиеся на ней объекты недвижимости (дом дизельных установок, старую мельницу и т.п.). И уже в марте 2014 года РГА согласовывает новому владельцу изменение целевого назначения участка: для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания.

Один из учредителей передал ООО "Надслучанская Жемчужина" землю в уставной капитал

Свою подпись под этим распоряжением буквально за несколько дней перед увольнением (соответствующий указ президент подписал 18 марта, а распоряжение об утверждении проекта землеустройства датировано 4 марта – Авт. ) поставил Сергей Лавренюк, который был однопартийцем Литвина старшего и избирался от "Народной партии" в местный совет.

"Подмахнул" распоряжение об изменении целевого назначения однопартиец Литвина старшего

26 мая того же года новый землевладелец передает участок у водоема площадью 1,1716 га в уставный капитал ООО "Надслучанская Жемчужина", которое регистрирует право собственности на него 16 июня. В настоящее время общество с ограниченной ответственностью владеет, кроме этого "клочка" земли, еще 11 участками по соседству. Часть из них имеет целевое назначение "для ведения личного подсобного хозяйства", еще несколько — "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений", а другие — "для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита". В целом это еще чуть больше 2,5 га.

Обычная гостиница превращается в апарт-отель

Новый хозяин через некоторое время наглядно заявил о своих правах на коммунальную землю и огородил участок вокруг мельницы. Так что доступ был закрыт не только к этому старинному объекту, но и к воде. Вот как об этом писал участник одной из местных групп в январе 2016 года: "В воскресенье решил посетить одно из моих любимых мест на р.Случ — остатки водяной мельницы в с.Александровка. Но был неприятно поражен — металлический забор вплоть до воды, за ним солидное строительство. Огороженная территория не маленькая. На фотографии паспорт объекта "Реконструкция… под гостиничный комплекс…". Вдоль реки прогуляться так просто уже нельзя".

Один из местных жителей еще в 2016 году интересовался, как же строительство в водоохранной зоне

Поскольку в документах было ограничение на новое строительство, речь шла именно о "реконструкции с достройкой комплекса существующих зданий мельницы". В таком формате о нем написано на странице Института проектирования "Комфортбуд", где также указано, что в результате владелец должен получить отель с конференц-залом и бассейном, ресторан с VIP апартаментами и винодельню. Судя по описанию уже проведенных работ, только для последнего объекта было использовано одно из имеющихся на земле зданий, ведь упоминается только выполнение несущих конструкций и покрытие крыши черепицей. В то время как два других корпуса, которые планировались под гостиницу и ресторан, возводились с фундамента. Завершиться работы должны были в IV квартале 2016 года, а генподрядчиком тогда выступал Гладкевич А.А.

Такой паспорт объекту украшал ограждение вокруг участка почти 9 лет назад

На кадастровой карте указано, что на спорном земельном участке находится гостиничный комплекс. Но при попытке найти какие-то контакты заведения поиск выдает ссылку на сайты с предложениями о продаже тут квартир. У проекта, как указано на сайте ЛУН, теперь есть название ЗORI by Shelest (торговая марка ЗORI зарегистривана за ООО "Надслучанская Жемчужина"), а его исполнителем указана уже упомянутая фирма Concorde Capital. Речь идет об элитной недвижимости – одном доме на три этажа, на которых будут размещаться 58 квартир. Все они уже реализованы, причем буквально за два месяца: стартовали продажи 27 августа, а 18 октября они уже были закрыты. Приобрести в комплексе, по данным сайта DimRia, можно было 1-комнатные квартиры площадью 20-39 кв. метров по цене от 82 тыс. долларов и 2-комнатные (41-82 кв. метра) по цене от 150 тыс. долларов. Но новоселье владельцы смогут отметить только в следующем году, ведь датой завершения работ определен IV квартал 2025 года. Важный момент: в рубрике "документы" указано, что объект занимает три земельных участка.

Строительство охватывает сразу три земельных участка

Так же об объединении трех участков с теми же кадастровыми номерами общей площадью 2,3453 га (кроме спорного участка площадью 1,1716 га входят два меньших — 0,3215 и 0,8522 га) говорится в сообщении о плановой деятельности ООО "Надслучанская Жемчужина", подлежащей оценке воздействия на окружающую среду. Данный документ был опубликован на сайте Звягельского городского совета. Дата размещения неизвестна, но это произошло очевидно после 24 февраля 2022 года. Ведь в тексте есть упоминание об определенных основаниях, которые сложились "в связи с военной агрессией российской федерации против Украины (введенное военное состояние, воздушные тревоги, аварийные и плановые отключения электроэнергии)" и делают невозможным работу предприятия. Именно поэтому возникла необходимость в альтернативных источниках энергии, а именно в установке солнечных панелей.

Общая площадь земли, где проводило плановую деятельность ООО, более 2 га

При этом в документе идет речь уже не просто об отеле с конференц-залом и бассейном, которое планировалось по проекту 2016 года, а об апарт-отеле (нечто среднее между гостиницей и обычными квартирами, которые часто сдаются посуточно – Авт. ) на 58 номеров с зоной СПА. И так же дополнением к нему должен стать ресторан, винодельня, наземный переход между гостиницей и рестораном, инженерные сооружения (очистные сооружения, водозаборная скважина, насосная станция пожаротушения и т.п.), трансформаторная подстанция, а также мельничное колесо и малые архитектурные формы. В сообщении говорится, что для реконструкции с достройкой комплекса существующих зданий мельница альтернативные участки не рассматривались.

Размер прибрежной полосы повлиял на статус земельного участка

Итак, фактически на спорном земельном участке собственник выполнил определенные строительные работы, причем с учетом их масштаба занятыми оказались и два соседних. Но вопросы у Житомирской областной прокуратуры возникли именно к тому "клочку" площадью 1,1716 га, который находится на берегу реки, ведь увидел в ее передаче в частную собственность нарушение закона. Для возобновления справедливости, а именно возвращения земли в пользование Звягельской городской объединенной тергромаде (в лице городского совета) прокуратура обратилась в суд.

Как отмечено в решении Хозяйственного суда Житомирской области, позиция государственного органа заключалась в том, что "спорный земельный участок почти полностью расположен в прибрежной защитной полосе реки Случ. Последний в силу положений закона является земельным участком водного фонда с ограниченным режимом использования, приобретение которого в частную собственность противоречит положениям Земельного кодекса Украины. Выбытие такого земельного участка из собственности территориальной громады путем неоднократного переоформления права собственности на нее свидетельствует о продолжающемся нарушении прав территориальной громады на пользование и распоряжение этими землями", – отмечали на суде представители прокуратуры. А также добавдяд, что Звягельский горсовет не принимал никаких мер по этой земле, однако поддержал иск прокуратуры и в процессуальном заявлении просил суд удовлетворить его в полном объеме.

Звягельский горсовет инициативы вернуть землю не проявлял, но иск прокуратуры поддержал

Представитель ООО "Надслучанская Жемчужина", конечно, выступил против. При этом ссылался на то, что прибрежная защитная полоса реки Случ при принятии градостроительной документации села Александровка в апреле 2015 года была установлена в размере меньше нормативного (по закону для средних рек – это 50 метров – Авт.). Таким образом, получилось, что земельный участок, который на тот момент уже был в собственности общества с ограниченной ответственностью, не накладывался на прибрежную защитную полосу реки, а граничил с ней. Еще одним аргументом было то, что на этой земле находится недвижимость, которая тоже принадлежит "Надслучанской Жемчужине".

В 2016 году на берегу реки стояла с табличкой с указанием "охранная зона р. Случь — 100 м"

"В силу норм ст. 120 Земельного кодекса Украины у ответчика в любом случае должны быть оформлены права на спорный земельный участок для обеспечения пользования и обслуживания принадлежащего ему объекта недвижимого имущества, построенного на этом участке еще до его выделения в частную собственность", – настаивал адвокат ответчика. Также юрист отметил: "В случае, если в рамках этого дела все-таки будет подтверждена принадлежность спорного земельного участка к землям водного фонда, достижение заявленной цели может быть обеспечено и путем применения других, менее обременительных для ответчика мер, например, изъятия спорного имущества с компенсацией его стоимости, возложение на собственников земельных участков рядом с объектами водного фонда дополнительных обязанностей или установление земельных сервитутов и т.д.".

Недвижимое имущество на участке – основание все равно оставить землю за фирмой, считает ее представитель

В результате суд все-таки стал на сторону прокуратуры, удовлетворив ее иск. Таким образом, должно быть прекращено право собственности ООО "Надслучанская Жемчужина" на земельный участок с кадастровым номером 1824083700:01:000:0162, площадью 1,1716 га, и он должен быть возвращен владельцу — Звягельской городской объединенной громаде в лице городского совета.

***

Стоит отметить, что на сегодняшний день решение Хозяйственного суда Житомирской области еще не вступило в законную силу. Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, по состоянию на 27 декабря неизвестно о подаче апелляционной жалобы ответчиком. При этом срок, в который он может оспорить судебный вердикт, истекает 2 января 2025 года.

Не удалось выяснить и позицию Звягельского городского совета во главе с городским головой Николаем Боровцем по спорному земельному участку. Секретарь главы города предложил обратиться за комментарием в юридический отдел, но по стечению обстоятельств в эти дни его телефоны не отвечают.

Очевидно, что в этой истории с землей еще рано ставить точку, ведь судебная волокита может затянуться, а между тем строительная компания может завершить объект. Поэтому у ООО "Надслучанская Жемчужина" может добавиться аргументов, чтобы настаивать на том, чтобы оставить землю за собой, если не в собственности, то в другом формате. Или претендовать на компенсацию, ведь речь уже будет об интересах владельцев жилья в апарт-отеле. Кстати, застройщик обещает, что стоимость апартаментов за два года вырастет на треть, а средняя доходность на инвестицию составит 10%.

Как сообщал "Телеграф", уже несколько лет продолжается рассмотрение судебного дела в отношении 19 га земель лесного фонда, расположенных в Федосеевской громаде Киевской области. Теневым владельцем претендующей на нее фирмы может быть брат жены экс-президента Украины Леонида Кучмы – Юрий Туманов.