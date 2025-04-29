Плафон с лампочкой или конец света? В небе Киева увидели необычное явление (фото)
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Пользователи не удержались от иронии
В Киеве сегодня, 29 апреля, наблюдалось редкое атмосферное явление — гало. Над городом появилось яркое световое кольцо вокруг солнца, которое горожане массово начали фиксировать на свои телефоны.
Подобные кадры появились в местных пабликах. Изображения мгновенно разлетелись соцсетями, вызвав восхищение и удивление.
"Если затронуть теорию заговора, то мы видим плафон с лампочкой", — иронически предположил один из пользователей. Некоторые увидели в этом мистический знак: "Конец света уже близко!", — написал один украинец, а другой добавил: "Может это известие о конце света… ну или света..?".
Что известно о данном явлении
Солнечное гало возникает из-за преломления и отражения света в кристалликах льда, находящихся высоко в атмосфере — обычно в перистых облаках. Чаще явление проявляется в виде светлого или слабо окрашенного кольца вокруг солнца или луны. Иногда к нему добавляются паргелии – яркие пятна по бокам света или световые столбы.
В Украине гало можно увидеть несколько десятков раз в год, однако яркое и хорошо видимое — всего 10-20 раз. Сегодняшнее киевское гало стало одним из таких случаев и в то же время напоминанием об изменении погодных условий — появление этого явления часто предвещает приближение атмосферного фронта.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 года назад в столице появилось еще одно редкое явление — лунное гало, которое иногда называют "знаком сверху". В народе верят, что такое появление имеет особое значение.