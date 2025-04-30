Май на пороге: антициклон принесет стабильность, а дальше – дожди и грозы

3 и 4 мая в некоторых областях ожидается неустойчивая погода

В последние несколько дней на территории Украины установилась комфортная и спокойная погода под влиянием области повышенного атмосферного давления. Температура воздуха соответствует климатической норме и только в южных областях остается ниже нормы на 1-3 °С.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в первые дни мая погодные условия над центральной и восточной Европой, включая Украину, будет определять антициклон и гребень высокого давления. Поэтому сильных осадков не предполагается, но температура ночью снова ощутимо снизится, местами вплоть до заморозков. Днем за счет малооблачного неба воздух будет прогреваться до комфортных показателей.

Уже с 3 мая на фоне понижения атмосферного давления погода начнет меняться. Из западной Европы к нам придет более неустойчивая и влажная воздушная масса, которая будет властвовать до конца первой декады месяца. Поэтому по всей территории Украины следует ожидать дождей, местами с грозами и порывистым ветром. Температурный фон ожидается неравномерным – в южных и восточных регионах будет теплее, а в северных и западных областях ожидается относительно прохладная и облачная погода.

В четверг и пятницу, 1-2 мая, в Украине осадки не прогнозируются. Лишь в западных и северо-восточных областях местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в указанные дни ночью будет составлять +5…+12 °С, в северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0…-3 °С. Днем максимальные значения температуры составят +12…+18 °С, в южной половине и Закарпатье +19…+24 °С.

3 и 4 мая в западных, центральных и северных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами, днем местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. 5 и 6 мая дожди распространятся на большую часть территории страны, за исключением крайнего юго-востока. 7 и 8 мая в связи с приходом очередной порции влажного воздуха с юго-запада продлится период влажной и облачной погоды во всех областях Украины. Лишь 9 и 10 мая на смену атмосферным фронтам и циклонам придет антициклон из центральной части Европы, который обеспечит более стабильную и сухую погоду.

Что касается температуры воздуха на протяжении всей первой декады мая, то самые высокие показатели ожидаются в южных, частично восточных и юго-западных областях. побережья морей, а также в северо-западной части страны.

Самые сильные за первую декаду мая дожди ожидаются в Карпатском регионе, на крайнем западе и местами в северо-восточной части Украины, как видно, исходя из прогностической карты накопленного количества осадков в Украине с 30 апреля по 10 мая включительно:

Ранее Телеграф сообщал, что апрельская погода удивила украинцев резкими перепадами температур, и май, похоже, продолжит эту тенденцию — на старте месяца стабильного весеннего тепла пока не ожидается.