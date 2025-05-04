Повреждено депо, сгорели посылки: последствия атаки на "Новую почту" в Изюме (фото)

В результате атаки начался масштабный пожар, депо временно не работает, возможны перебои с доставкой

В ночь на 4 мая россияне атаковали беспилотниками Изюм в Харьковской области, в результате чего было повреждено отделение и депо "Новой почты". К счастью, никто не пострадал.

Информация об этом была опубликована на официальной странице "Новой почты" в Facebook. Отмечается, что в результате прилета начался масштабній пожар.

"В момент удара депо и отделение не работали. Никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", — говорится в сообщении.

В Изюме вражеский БПЛА ударил по депо и отделению Новой почты

В связи с этим в воскресенье, 4 мая, возможны задержки доставки по Изюму, а также ближайшим населенным пунктам. Также отмечается, что посылки некоторых клиентов могли быть уничтожены.

"Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены и компенсируем их стоимость", — пишут в компании.

В Изюме вражеский БПЛА ударил по депо и отделению Новой почты

В Изюме вражеский БПЛА ударил по депо и отделению Новой почты

В Изюме вражеский БПЛА ударил по депо и отделению Новой почты

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 мая Киев атаковали вражеские беспилотники. В результате удара пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик сообщает, что в результате падения обломков ударных дронов зафиксировано повреждение жилого дома, а также фиксируется возгорание автомобилей.