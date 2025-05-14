Летом не будет горячей воды? Киевлянам объяснили, почему ждать бесполезно

Эксперт рассказал, как экономят на горячем водоснабжении

Жители Киева могут остаться без горячего водоснабжения этим летом. Ведь подогрев воды в летний период требует дополнительных затрат.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, основная причина – экономия городского бюджета.

"Киевляне, не ждите горячей воды этим летом, ее не будет. Это потому, что "Киевтеплоэнерго" не хочет тратить газ, не хочет за него платить", — рассказал Попенко.

Как он объясняет, в зимний период горячая вода фактически является дополнительным продуктом производства тепла для отопления, поэтому ее себестоимость – минимальная. Зато в летний период ситуация совсем другая.

"А летом, когда отопления нет, приходится сжигать огромное количество газа исключительно для подогрева воды. Это дорого, и на фоне неплатежеспособности многих киевлян просто убыточно", — пояснил Попенко.

Он также отметил, что отключение горячей воды летом уже давно стало распространенной практикой в Киеве.

""Киевтеплоэнерго" и "Евро-Реконструкция" уже давно вели практику летом не поставлять горячую воду, прикрываясь разными ремонтными работами. А по факту это направлена политика местных властей", — считает эксперт.

В то же время, следует учитывать, что слова Олега Попенко не являются официальной позицией органов власти или теплоснабжающих компаний. Его заявление скорее экспертная оценка ситуации, основанной на предыдущем опыте и текущих тенденциях в сфере ЖКХ.

А вот народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE заявил, что не стоит сеять панику — горячая вода летом в Киеве будет. По его словам, хотя проблемы с газовым балансом в Украине действительно существуют — "Нафтогаз" раньше манипулировал данными, а газ придется и закачивать, и импортировать — это не должно повлиять на поставки для населения. В случае дефицита ограничения будут касаться, прежде всего, промышленности и энергетики.

Вместе с тем Кучеренко подчеркнул, что проблема горячей воды в Киеве значительно глубже и касается не столько газа, сколько бездействия городских властей.

"Вопрос в другом: что за 11 лет сделано для модернизации систем теплоснабжения? Зато деньги тратятся на солнечные панели", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, Киевская городская государственная администрация должна ответить, почему столица по-прежнему остается заложником устаревшей инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Поэтому в некоторые дни следует воздержаться от прогулок по прибрежным зонам.