За окном как осень. Какой будет температура и ожидаются ли дожди в Киеве в начале недели

В Киеве продолжат господствовать дожди и облачность, а температура днем с +17 постепенно упадет до +14 градусов

Сейчас погода в Киеве не радует, ведь держится облачность, идут дожди и местами бушуют ветры. Однако температура в течение воскресенья-вторника днем не опустится ниже +14 градусов.

Самым холодным днем среди других ожидается вторник. Об этом сообщили в Meteofor и дали подробный прогноз погоды в столице Украины.

Воскресенье, 18 мая, обещает быть облачным, но сухим. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью он охладился до +8 градусов. В течение утра-дня ожидается сильнейший ветер — свежий 8-9 м/с.

В начале недели, 19 мая, к облачности добавится дождь, который прогнозируется почти все сутки. Утром будут самые интенсивные осадки. Дневная температура вырастет до +15 градусов, а ночная — упадет до +9 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Вторник, 20 мая, также принесет облачность и дожди. Мелкие осадки будут идти во второй половине суток. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +14 градусов, а ночью +9 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром-вечером – свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие регионы Украины в ближайшее время придет потепление до +30 градусов.