Заморозки сменятся жарой. В каких регионах будет до +30 в ближайшее время

Синоптики порадовали прогнозом

Первую половину мая в Украине преобладала прохладная и дождливая погода, которая продлится почти до конца месяца. Тем не менее, синоптики уже рассказали, когда страну накроет почти летняя жара до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что с 29 мая в Украине ожидается до +30 градусов почти по всей территории. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Когда в Украину придет летняя жара

В четверг, 29 мая, украинцев днем на западе и севере ожидает до +25 градусов, на востоке и в центре страны термометр покажет до +26 градусов. А вот теплее всего будет на юге, ведь там солнце пригреет до +29 градусов. Ночью столбик термометра опустится от +15 до +22 градусов. Дождь с грозой синоптики на этот день прогнозируют ближе к вечеру на западе и юге.

В пятницу, 30 мая, днем температура воздуха на западе и севере Украины составит до +26 градусов, на востоке и в центре страны — до +28 градусов. На юге синоптики прогнозируют до +30 градусов. Однако почти летняя жара будет сопровождаться дождем с сильной грозой на западе страны. Осадки продлятся почти весь день.

К тому же, по предварительным данным портала, такая теплая погода ожидается и 31 мая, ведь с утра в большинстве областей уже будет до +22 градусов. Однако на западе синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой.

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