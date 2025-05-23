Действительно ли усилят мобилизацию в Киеве? В КГВА ответили

Городские власти опровергли слухи

В сети распространяется информация об усилении мобилизационных мер в Украине. В частности, о создании мобильных блокпостов для выявления лиц, которые уклоняются от службы.

Согласно сообщениям, в Полтавской области планируется установка таких блокпостов в четырех районах: Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском. Каждый блокпост состоит из шести полицейских, военнослужащих ТЦК и СП, работников Военной службы правопорядка и представителей Службы безопасности Украины.

Также в СМИ подчеркнули, что не исключено создание блокпостов и в других регионах.

В ответ на эти сообщения начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опубликовал заявление, в котором призвал граждан не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

Сообщение Ткаченко в официальном телеграм-канале

Пока официального подтверждения о создании мобильных блокпостов в других регионах Украины нет. Гражданам рекомендуется проверять информацию через официальные источники и соблюдать осторожность с распространением непроверенных данных.

Ранее "Телеграф" писал, в каком случае снизят возраст мобилизации. Некоторые военные командиры уверены, что в понижении мобилизационного возраста есть потребность.