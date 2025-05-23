Грозы, град и шквалы: синоптики прогнозируют серьезную непогоду в Киеве и области
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Синоптики предупреждают о неустойчивой синоптической ситуации
24 мая по Киеву и Киевской области прогнозируют усложнение погодных условий. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В регионе объявили I (желтый) уровень опасности.
В субботу, 24 мая, прогнозируют в Киеве и области дожди, днем ожидается гроза. Возможно, местами по области пройдут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +11…+16°, днем +21…+26°. В Киеве столбики термометра ночью опустятся до +14…+16°, днем поднимутся до +23…+25°.
Также Укргидрометцентр сообщает о неустойчивой синоптической ситуации в течение 24-28 мая на территории Киевской области и столицы. Прогнозируется колебание атмосферного давления и влажности воздуха. Погода будет меняться каждый день, особенно в первой половине периода.
24 мая — самый динамичный день: из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются грозовые ливни. 25–26 мая также возможны кратковременные дожди летнего характера, однако они будут иметь неравномерное распределение по региону.
27-28 мая — осадки маловероятны, атмосфера стабилизируется, небо будет частично ясным.
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
В КГГА напоминают, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций:
- При подтоплениях — диспетчерская УК "Киевавтодор": 044 284 74 19
- Если упало дерево или ветки — аварийная служба КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18
- Если есть угроза жизни — ГСЧС: 101 или КАРС: 044 430 37 13
- При травмировании людей — экстренная медицинская помощь: 103
- При неисправности светофоров или знаков ЦОДР: 050 387 35 42
Ранее "Телеграф" писал о том, каким будет начало июня в Украине — теплым и солнечным или прохладным и мокрым?