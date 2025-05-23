Грозы, град и шквалы: синоптики прогнозируют серьезную непогоду в Киеве и области

Синоптики предупреждают о неустойчивой синоптической ситуации

24 мая по Киеву и Киевской области прогнозируют усложнение погодных условий. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В регионе объявили I (желтый) уровень опасности.

В субботу, 24 мая, прогнозируют в Киеве и области дожди, днем ожидается гроза. Возможно, местами по области пройдут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +11…+16°, днем +21…+26°. В Киеве столбики термометра ночью опустятся до +14…+16°, днем поднимутся до +23…+25°.

Также Укргидрометцентр сообщает о неустойчивой синоптической ситуации в течение 24-28 мая на территории Киевской области и столицы. Прогнозируется колебание атмосферного давления и влажности воздуха. Погода будет меняться каждый день, особенно в первой половине периода.

24 мая — самый динамичный день: из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются грозовые ливни. 25–26 мая также возможны кратковременные дожди летнего характера, однако они будут иметь неравномерное распределение по региону.

27-28 мая — осадки маловероятны, атмосфера стабилизируется, небо будет частично ясным.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА напоминают, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций:

При подтоплениях — диспетчерская УК "Киевавтодор" : 044 284 74 19

: 044 284 74 19 Если упало дерево или ветки — аварийная служба КО "Киевзеленстрой" : 044 272 40 18

: 044 272 40 18 Если есть угроза жизни — ГСЧС : 101 или КАРС : 044 430 37 13

: 101 или : 044 430 37 13 При травмировании людей — экстренная медицинская помощь : 103

: 103 При неисправности светофоров или знаков ЦОДР: 050 387 35 42

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