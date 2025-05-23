Грози, град і шквали: синоптики прогнозують серйозну негоду в Києві та області
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Синоптики попереджають про нестійку синоптичну ситуацію
На 24 травня по Києву та Київській області прогнозують ускладнення погодних умов. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями — град та шквали вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. В регіоні оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.
Так, у суботу, 24 травня, прогнозують у Києві та області дощі, вдень очікується гроза. Можливо місцями по області пройдуть значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +11…+16°, вдень +21…+26°. У Києві стовпчики термометра вночі опустяться до +14…+16°, вдень підіймуться до +23…+25°.
Також Укргідрометцентр повідомляє про нестійку синоптичну ситуацію протягом 24–28 травня на території Київської області та у столиці. Прогнозується коливання атмосферного тиску та вологості повітря. Погода буде змінюватись щодня, особливо у першій половині періоду.
24 травня — найдинамічніший день: через проходження атмосферного фронту очікуються грозові зливи. 25–26 травня — також можливі короткочасні дощі літнього характеру, однак вони матимуть нерівномірний розподіл по регіону.
27–28 травня — опади малоймовірні, атмосфера стабілізується, небо буде частково ясним.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У КМДА нагадують, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:
- При підтопленнях — диспетчерська КК "Київавтодор": 044 284 74 19
- Якщо впало дерево чи гілки — аварійна служба КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18
- Якщо є загроза життю — ДСНС: 101 або КАРС: 044 430 37 13
- У разі травмування людей — екстрена медична допомога: 103
- При несправності світлофорів або знаків — ЦОДР: 050 387 35 42
Раніше "Телеграф" писав про те, яким буде початок червня в Україні — теплим та сонячним, чи прохолодним і мокрим?