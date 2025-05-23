Грози, град і шквали: синоптики прогнозують серйозну негоду в Києві та області

Синоптики попереджають про нестійку синоптичну ситуацію

На 24 травня по Києву та Київській області прогнозують ускладнення погодних умов. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями — град та шквали вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. В регіоні оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

Так, у суботу, 24 травня, прогнозують у Києві та області дощі, вдень очікується гроза. Можливо місцями по області пройдуть значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +11…+16°, вдень +21…+26°. У Києві стовпчики термометра вночі опустяться до +14…+16°, вдень підіймуться до +23…+25°.

Також Укргідрометцентр повідомляє про нестійку синоптичну ситуацію протягом 24–28 травня на території Київської області та у столиці. Прогнозується коливання атмосферного тиску та вологості повітря. Погода буде змінюватись щодня, особливо у першій половині періоду.

24 травня — найдинамічніший день: через проходження атмосферного фронту очікуються грозові зливи. 25–26 травня — також можливі короткочасні дощі літнього характеру, однак вони матимуть нерівномірний розподіл по регіону.

27–28 травня — опади малоймовірні, атмосфера стабілізується, небо буде частково ясним.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА нагадують, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:

При підтопленнях — диспетчерська КК "Київавтодор" : 044 284 74 19

: 044 284 74 19 Якщо впало дерево чи гілки — аварійна служба КО "Київзеленбуд" : 044 272 40 18

: 044 272 40 18 Якщо є загроза життю — ДСНС : 101 або КАРС : 044 430 37 13

: 101 або : 044 430 37 13 У разі травмування людей — екстрена медична допомога : 103

: 103 При несправності світлофорів або знаків — ЦОДР: 050 387 35 42

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