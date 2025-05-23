Настоящее лето еще подождет? Каким будет начало июня в Украине

На пляж еще рано

Начало июня принесет украинцам пеструю погоду с большими температурными колебаниями по регионам. Одновременно с потеплением страну покроют мощные дожди и грозы.

По данным сервиса Ventusky, 1 июня температура будет колебаться от +14 градусов на Сумщине и Полтавщине до +26 на Днепропетровщине. В западных областях воздух прогреется до +18 градусов.

Центральные регионы Украины прольются дожди, особенно интенсивные осадки ожидаются возле Кропивницкого и Николаева.

Температура 1 июня

Осадки в Украине 1 июня

Второго июня температура выровняется – там, где было прохладнее, станет теплее. В то же время на мероприятии начнутся настоящие ливни, которые особенно коснутся Тернопольщины, Львовщины и Буковины.

Осадки 2 июня

Осадки в Украине 2 июня

Третьего числа погода станет более летней с температурой 25-26 градусов по всей территории страны. Грозы пройдут по Житомирской, Черниговской и Киевской областям.

Температура 3 июня

Осадки в Украине 3 июня

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно сделать за 3 дня до даты.

В общем, жары еще не стоит ожидать.

"Первая декада июня разочарует украинцев. Будут наблюдаться достаточно умеренные температуры, как для лета. Кроме того, будет сохраняться высокая вероятность осадков в это время (хотя и не очень мощных). В отдельные дни будет ветрено и пасмурно".

Также ранее Телеграф писал, что терпеть холода осталось недолго. Какая будет погода в Украине на выходные.