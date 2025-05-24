Не хороните зонты: синоптики огорчили киевлян прогнозом погоды на июнь

Лишь ближе к середине и концу июня можно ожидать некоторые потепления.

Синоптики не обрадовали жителей Киева — лето этого года придет с опозданием. К концу мая и большей части июня ожидается преимущественно прохладная, дождливая погода с частыми грозами.

По данным METEO.UA, в столице в последние дни мая и большую часть июня ожидается преимущественно прохладная и дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться от 13 до 25 градусов выше нуля, но теплые солнечные дни будут достаточно редкими. Облачная погода и периодические осадки станут нормой на ближайший месяц.

Последний прогноз METEOFOR также подтверждает прохладную тенденцию с периодическими дождями и грозами. Лишь ближе к середине и концу июня можно ожидать некоторых потеплений и более солнечных дней.

Особо следует обратить внимание на период с 30 мая по 6 июня, когда прогнозируют грозы, которые будут сопровождаться не только дождями, но и сильными порывами ветра и молниями.

Таким образом, первые летние недели принесут больше осенних настроений, но настоящее лето еще впереди. А пока киевлянам советуют запасаться зонтиками, теплой одеждой и быть готовыми к изменчивой погоде.

Ранее "Телеграф" предупреждал украинцев об очередных "сюрпризах" от погоды в конце мая. Так, синоптики обещали сильные ливни с грозами.