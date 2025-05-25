В Киеве любитель экстремальных приключений застрял в шахте: спасатели пришли на помощь (фото)
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Причину и обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители
В Киеве в Оболонском районе мужчина застрял в вентиляционной шахте. На помощь ему приезжали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Событие произошло на улице Иорданской.
"Спасатели установили, что в вентиляционной шахте между 2 и 3 этажами девятиэтажки находился мужчина. Благодаря слаженным действиям с сотрудниками Патрульной полиции Киева, с помощью бензореза, электрического, гидравлического и шанцевого инструмента пострадавший был деблокирован и передан медикам. Причину и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.
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