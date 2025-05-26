Не паникуйте, когда видите платежку за свет: какие тарифы на электроэнергию будут в июне 2025 года

Есть граждане, имеющие право платить за электроэнергию гораздо меньше

Стоимость электроэнергии в 2024 году выросла почти вдвое. В этом году изменений еще не было, то есть тариф и дальше составлял 4,32 гривны за киловатт-час.

Украинское правительство не намерено повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сказал он.

То есть стоимость электроэнергии и дальше будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час. Как сказал Шмигаль, будет действовать ПСО еще не менее 5 месяцев.

"Правительство продолжает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и дальше будут оплачивать электричество по неизменному тарифу — 4,32 гривны за киловатт-час", — говорит премьер-министр.

К тому же, стоит заметить, что есть граждане, которые имеют право платить за электроэнергию значительно меньше. В частности, владельцы двухзонных счетчиков. Для таких лиц тариф делится так:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-часов

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