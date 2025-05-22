Коммуналка в Украине подорожает в разы? Глава Госагентства по восстановлению сделал предупреждение

По окончании действия военного положения мораторий на повышение тарифов отменят

Последние 10 лет городские власти Житомира реализовали ряд решений в сфере коммунального хозяйства, что позволило городу проявить устойчивость в условиях сначала пандемии COVID-19, а затем и полномасштабной войны. Однако показать свою эффективность вовсю эти изменения смогут по окончании военного положения, когда в Украине будут менять тарифы на ЖКУ.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, экс-мер (2015-2024) Житомира Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу".

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По его словам, программа изменений предусматривала конкретные вещи — развитие транспорта, коммунальной сферы и т.д.

— Когда мы начинали делать модернизацию теплокоммунэнерго, перекладывать старые сети, я понимал, что людьми это восприниматься не будет. Из заметного для глаза горожан мы делали какие-то небольшие скверики, тротуары, хорошо переделали центральную улицу Михайловскую — потому что если ничего такого не делать, то люди скажут: если ничего не сделано, то зачем еще раз за тебя голосовать, — говорит в недавнем прошлом глава города.

Он пояснил, что основное внимание городских властей было сосредоточено на важных коммунальных вопросах.

— Мы действительно многое сделали. И у меня есть понимание, что после войны будет снят мораторий на повышение тарифов на тепло, то в некоторых городах тарифы вырастут и в два раза. А в Житомире — максимум на 10%, — подчеркнул Сергей Сухомлин.

Он сожалеет, что не удалось завершить строительство современных очистных сооружений в Житомире, чему помешали COVID-19 и война с Россией.

— Словенская компания после начала войны отказалась продолжать проект, рабочие уехали. Сейчас объект готов на 40%, ищем возможности профинансировать и закончить его. И так по каждому направлению по инфраструктуре мы работали и продвигались, — подытожил глава Госагентства по восстановлению.

Напомним, мэр Хмельницкого Александр Симчишин тоже рассказал "Телеграфу", как внедряет альтернативную генерацию и готовит город к зиме.