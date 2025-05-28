Память или свалка? Почему в Днепре исчез "народный мемориал" жертвам ракетного удара

Мемориал погибшим детям убрали с улицы

Коммунальщики демонтировали "народный мемориал" у дома №118 на Победы в Днепре. Игрушки, свечи и цветы, которые люди приносили в память о детях, погибших во время ракетного обстрела, убрали.

По словам чиновников, из-за антисанитарии и актов вандализма мемориал стал проблемой для жителей района. О ситуации пишет "Суспільне Дніпро".

Как сообщается, решение о демонтаже приняли по просьбе самих жителей. В игрушках и цветах заводились крысы, а собаки постоянно растаскивали детские вещи по территории.

Заместитель начальника управления транспорта горсовета Иван Васючков объяснил причины демонтажа. "Мемориал, который изначально планировался как память для людей, потому, что за ним некому было ухаживать, превратился в свалку", — сказал чиновник. Сейчас на этом месте проводят плановые ремонтные работы остановки, которые должны были сделать еще с декабря 2023 года.

Мемориал не раз становился мишенью для вандалов. Его поджигали в декабре 2023 года и снова повреждали в феврале этого года. Специалисты предлагали перенести мемориал рядом с остановкой, но жители отказались от этой идеи.

Работы по ремонту остановки должны быть завершены в течение нескольких недель. Если горожане принесут новые игрушки на память о погибших, коммунальщики их не будут трогать, пишет "Суспільне Дніпро". Где именно создадут новый мемориал, пока неизвестно.

Что известно о ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре

14 января 2023 года российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому №118 на Победы в Днепре. Ракета попала в многоэтажку в выходной день, когда люди находились дома. Два подъезда разрушились полностью.

В результате обстрела погибли 46 человек, среди них шестеро детей. Сотни жителей получили ранения и остались без жилья. Это было одно из самых трагических событий для Днепра с начала полномасштабной войны.

После трагедии люди начали приносить к остановке напротив дома игрушки, цветы и лампадки. Так образовался стихийный мемориал памяти погибших. Власти города планировали создать на месте трагедии мемориальный сквер с памятником, для чего собирали даже средства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разрушенном российской ракетой доме в Днепре. Мы показывали новые фото и видео с места трагедии.