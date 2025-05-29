В Киеве пранкер докопался к коммунальщикам, но они не поддались розыгрышу

И хотя сам пранк не произвел фурора, как планировалось, результат оказался не менее интересным

В Киеве набирает популярность видео, где известный пранкер решил устроить розыгрыш для бригады коммунальщиков прямо во время их работы. Сценарий был простой, но провокативный.

Такой ролик был опубликован в соцсетях. По сюжету, молодой человек заявляет, что со следующего дня на месте работ будут сносить все под застройку нового торгового центра.

"Так, мужики, заканчиваем. Завтра все равно будем это все сносить, будем возводить торговый центр", — обращается пранкер к рабочим, ожидая, вероятно, эмоциональной реакции или конфликта. Но зато сталкивается с полным спокойствием и профессиональной выдержкой.

"Сносите", — коротко отвечает один из коммунальщиков, не поддаваясь на провокацию.

Парень не сдается и продолжает убеждать рабочих остановиться, мол, сегодня все будет демонтироваться. Но в ответ слышит спокойное приглашение: "У нас есть наряд, мы еще работаем в фирме, а вы нам не рассказывайте, когда будете делать". Наконец ситуацию завершает полное безразличие к провокациям: хоть сегодня стройте — им безразлично.

И хотя сам пранк не произвел фурора, как планировалось, результат оказался не менее интересным: вместо эмоционального скандала зрители увидели, как спокойствие и уверенность могут "победить" даже самый наглый розыгрыш.

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