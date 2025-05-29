У Києві пранкер докопався до комунальників, але вони не піддалися розіграшу

І хоча сам пранк не викликав фурору, як планувалося, результат виявився не менш цікавим

У Києві набирає популярності відео, де відомий пранкер вирішив влаштувати розіграш для бригади комунальників просто під час їхньої роботи. Сценарій був доволі простий, але провокативний.

Таке відео опублікували в соцмережах. За "сюжетом", молодий чоловік заявляє, що з наступного дня на місці робіт зноситимуть усе під забудову нового торгового центру.

"Так, мужики, закінчуємо. Завтра все одно будемо це все зносити, будемо зводити торговий центр", — звертається пранкер до робітників, очікуючи, ймовірно, емоційної реакції або конфлікту. Але натомість стикається з повним спокоєм і професійною витримкою.

"Зводьте", — коротко відповідає один із комунальників, не піддаючись на провокацію.

Хлопець не здається й продовжує переконувати робітників зупинитися, мовляв, усе сьогодні буде демонтуватися. Але у відповідь чує спокійне запрошення: "У нас є наряд, ми ще працюємо в фірмі, а ви нам не розказуйте, коли будете робити". Врешті ситуацію завершує повна байдужість до провокацій: хоч сьогодні будуйте — їм байдуже.

І хоча сам пранк не викликав фурору, як планувалося, результат виявився не менш цікавим: замість емоційного скандалу глядачі побачили, як спокій і впевненість можуть "перемогти" навіть найнахабніший розіграш.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові понад 5 тисяч людей долучилися до бігового напівмарафону. Втім, один із учасників став зіркою соцмереж завдяки своєму кумедному вчинку.