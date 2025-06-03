В Киевской области есть уникальное целебное озеро: его голубую глину используют для лечения

Лучше сюда приезжать летом

Источник Голубой глины — это уникальная природная локация вблизи села Стайки в Киевской области, примерно в 60 км к югу от Киева. Это место привлекает посетителей своей живописной природой и целебными свойствами голубой глины.

"Телеграф" рассказывает, чем уникально место. Раньше на этом месте находился карьер, но со временем появился источник, вода которого начала вымываться из недр голубой глины.

Этот процесс привел к образованию небольшого озера с насыщенным голубым цветом, являющимся следствием присутствия минерала глауконита, богатого железом.

Целебные свойства голубой глины

Голубая глина из этого источника известна своими лечебными свойствами. Ее используют для наружного применения в виде масок, аппликаций и ванн, что способствует лечению кожных заболеваний, ревматизма, артрита и других проблем опорно-двигательного аппарата. Глина обладает антибактериальными свойствами, что делает ее естественным стерилизатором.

Отдых и досуг

Озеро с голубой глиной – это идеальное малолюдное место для спокойного отдыха на природе. Здесь можно устроить пикник, насладиться тишиной и красотой окружающего ландшафта. Однако следует учесть, что инфраструктура в этой местности минимальна, поэтому стоит заранее позаботиться о необходимых вещах для комфортного пребывания.

Лучше приехать сюда летом, когда можно с удовольствием отдохнуть на песчаном берегу, намазаться целебной глиной и достаточно накупаться в озере с не менее целебной водой.

Как добраться до водоема

Село Стайки расположено недалеко от Триполья и Витачева. Удобнее всего добираться на автомобиле, двигаясь по трассе Р19 в направлении Кагарлика, а затем свернуть в Стайки. Место расположено на окраине села, рядом с берегом Днепра.

Также из Киева можно доехать пригородным автобусом. От автостанции возле станции метро "Выдубичи" в село Стайки.

Координаты: 50.094129, 30.900657

Адрес: с. Стайки, Кагарлыкский р-н, Киевская обл.

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