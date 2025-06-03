"Киев сейчас — это ужас": украинка, которая живет в США, унизила столицу на видео

Оскорбительные заявления о Киеве шокировали украинцев

В Киеве разразился скандал из-за видео одного блогера. Во время прогулки по вечернему городу она записала эмоциональное обращение, в котором пренебрежительно высказалась о состоянии столицы и поставила под сомнение европейский выбор Украины.

На видео быстро распространилось в соцсетях. Эта девушка, по имени Екатерина Росман, якобы украинская художница, ныне проживающая в Лос-Анджелесе (США).

"Киев сейчас — это ужас. Это как потрепанная бл****. Дочь, о которой мы думали, что она наш бриллиант, сейчас — потрепанная бл****… Когда я была маленькая и Украина была под Россией, мне кажется, Киев жил свои лучшие времена", — заявила блогер.

Также она подвергла сомнению помощь США и раскритиковала украинские власти за ориентацию на Запад. Несмотря на то, что, по ее словам, раньше поддерживала Украину во время полномасштабной войны.

Высказывания вызвали волну негодования в сети. Пользователи обвиняют автора видео в пренебрежении страной, переживающей войну.

Некоторые требуют депортировать девушку, а другие призывают СБУ "прийти к ней в гости".

Прокомментировали скандальное видео и военные. Один из защитников написал: "Комментировать даже не хочется. Просто не могу понять, кого я защищаю четвёртый год?"

Многие уверены, что скоро будет публичное извинение от художницы.

Кстати, блогер удалил свое обращение и закрыла свою страницу в Instagram. Однако интернет помнит все.

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