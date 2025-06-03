Худший ТРЦ Киева нашел блогер-миллионник, но вы не согласитесь с ним: о каком центре идет речь (видео)

Внешний вид торгового центра оставляет неоднозначное впечатление

Известный блоггер с миллионной аудиторией посетил один из торговых центров Киева с низким рейтингом, чтобы проверить его состояние лично. Его эмоциональное освидетельствование подтвердило запущенность объекта, однако отметило, что там все еще остались работающие локации.

Речь идет о ТРЦ "Мармелад" на Борщаговской.

Локация на карте

Алексей Алетинский побывал на месте и поделился впечатлениями. Как результат – видео быстро начали распространять в соцсетях.

"Мне стало интересно, что же здесь такого ужасного", — объясняет блогер. Однако с самого начала становится понятно: внешний вид торгового центра оставляет неоднозначное впечатление — выгоревшая вывеска, огромные рекламные полотна и не слишком удобный вход.

Объект в 2023 году

Внутри первое, на что можно обратить внимание, — пара эскалаторов, ведущих в почти пустую зону, где должен функционировать фонтан или водопад, но тот давно не работает аквариум с рыбками.

На первом этаже привычны для многих сервисы: "Новая почта", "АТБ", пункт выдачи посылок. Но дальше картина резко меняется. Большая часть "Мармелада", по словам блоггера, выглядит заброшенной: пустые павильоны, груды мусора, закрытые магазины. "Это открытое пространство, каждый может сюда приехать и увидеть это своими глазами", — говорит он, показывая кадры с пасмурными коридорами.

Паркинг – еще одна проблема. Заехать можно, но выезд превращается в "приключенческое кино" — глубокие ямы на асфальте пугают даже опытных водителей. "После такого сразу можно на СТО", — с иронией добавляет автор.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Блогер также поделился слухами, которые услышал от посетителей — мол, в ТЦ раньше было 2 владельца: украинец и россиянин. После начала полномасштабного вторжения в Россию ситуация, вероятно, изменилась, однако юридические вопросы остались. Это, может быть, и разъясняет упадок половины помещения.

Впрочем, есть и некоторые "островки жизни": здесь работает магазин спортивного питания, салон матрасов, большой хоррор-квест. В другом крыле – детский и взрослый бассейн, спортивный зал в укрытии, танцевальная студия.

Так что, несмотря на все недостатки, торговый центр остается живым, хотя и нуждается в серьезном внимании, ремонте и новом видении развития.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве 2 июня в торгово-развлекательном центре "Dream Town Yellow" вспыхнул пожар — над зданием поднялся густой столб дыма.