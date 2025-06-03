Найгірший ТРЦ Києва знайшов блогер-мільйонник, але ви не погодитеся з ним: про який центр ідеться (відео)

Зовнішній вигляд торгового центру залишає неоднозначне враження

Відомий блогер із мільйонною аудиторією відвідав один із торговельних центрів Києва з низьким рейтингом, аби перевірити його стан особисто. Його емоційний огляд підтвердив занедбаність об'єкта, однак зазначив, що там усе ще залишилися працюючі локації.

Йдеться про ТРЦ "Мармелад" на Борщагівській.

Локація на мапі

Олексій Алетинський побував на місці та поділився враженнями. Як результат — відео швидко почали поширювати в соцмережах.

"Мені стало цікаво, що ж тут такого жахливого", — пояснює блогер. Проте з самого початку стає зрозуміло: зовнішній вигляд торгового центру залишає неоднозначне враження — вигоріла вивіска, величезні рекламні полотна та не надто зручний вхід.

Об'єкт у 2023 році

Усередині перше, на що можна звернути увагу, — пара ескалаторів, які ведуть у майже порожню зону, де мав би функціонувати фонтан або водоспад, але той давно не працює. Неподалік видніється акваріум із рибками.

На першому поверсі — звичні для багатьох сервіси: "Нова пошта", "АТБ", пункт видачі посилок. Але далі картина різко змінюється. Велика частина "Мармеладу", за словами блогера, виглядає закинутою: порожні павільйони, купи сміття, закриті магазини. "Це відкритий простір, кожен може сюди приїхати і побачити це на власні очі", — каже він, показуючи кадри з похмурими коридорами.

Паркінг — ще одна проблема. Заїхати можна, але виїзд перетворюється на "пригодницьке кіно" — глибокі ями на асфальті лякають навіть досвідчених водіїв. "Після такого одразу можна на СТО", — з іронією додає автор.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Блогер також поділився чутками, які почув від відвідувачів — мовляв, у ТЦ раніше було 2 власники: українець і росіянин. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація, ймовірно, змінилася, однак юридичні питання залишились. Це, можливо, і пояснює занепад половини приміщення.

Втім, є й деякі "островки життя": тут працює магазин спортивного харчування, салон матраців, великий хорор-квест. В іншому крилі — дитячий і дорослий басейн, спортивний зал в укритті, танцювальна студія.

Тож, попри всі недоліки, торговий центр залишається живим, хоча й потребує серйозної уваги, ремонту та нового бачення розвитку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві 2 червня у торговельно-розважальному центрі "Dream Town Yellow" спалахнула пожежа — над будівлею здійнявся густий стовп диму.