Массовая драка в одном из ЖК Киева: отдых на скамейке закончился больницей (видео)

В полиции прокомментировали инцидент

На днях в Святошинском районе Киева произошла массовая потасовка в жилом комплексе "Пектораль". По словам очевидцев, конфликт возник поздно вечером и быстро перерос в физическое противостояние.

Детали сообщил местный паблик "Киев Сейчас". По неподтвержденным данным, чтобы утихомирить "отдыхающих" местный житель вроде бы позвал на помощь лиц в военной форме. "Телеграф" обратился в киевскую полицию за разъяснением.

Что произошло?

Предварительно группа жителей отдыхала во дворе ЖК, сидела на лавочке и распивала алкогольные напитки.

Такой вечерний досуг не понравился другому жителю комплекса. Мужчина якобы вызвал группу лиц в военной форме, пропустил их на территорию, открыв шлагбаум.

После этого началась словесная перепалка, быстро переросшая в драку. Мужчины в форме группой напали на жителей ЖК, в том числе – на девушку.

На место происшествия прибыли полиция и скорая. В результате драки несколько человек получили травмы, некоторых из них госпитализировали. Также предварительно, пострадавшие получили ушибы, сотрясение мозга, кровоподтеки. Охранника забрала скорая с открытой черепно-мозговой травмой.

Что говорят в полиции?

Как сообщили "Телеграфу" в полиции Киева, по факту правонарушения возбуждено уголовное производство. В настоящее время устанавливаются личности участников драки.

Причины конфликта устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Пострадавшая рассказала о деталях конфликта

"Телеграф" получил комментарий одного из пострадавших. По словам женщины, она подала заявление в полицию и готовится к дальнейшим юридическим действиям.

"Побои уже зафиксированы, заявления написаны. Завтра — день в прокуратуре и СБУ. Полиция уже нашла двух нападавших. Все, кто был в форме, — не нашей национальности. Половина из них — в военной форме без шевронов, просто "косят" под военных", — рассказывает пострадавшая.

По ее словам, нападение началось после того, как они с друзьями спокойно говорили с жителем комплекса, который, как оказалось, уже в это время вызвал "подкрепление".

"У меня сотрясение мозга, разбитая губа и гематома", — говорит она.

Серьезнее всего пострадал охранник жилого комплекса. У него открыта черепно-мозговая травма, добавляет женщина.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве скандальный блоггер Crawly испортил дорогие гаджеты. Все это он снимал на видео — очевидно ради очередной порции просмотров в интернете.