Украинцы могут потерять жилье из-за долгов: Минразвития объяснило, как это будет работать

В Министерстве объяснили процедуру возможного изъятия

Массовые изъятия жилья из-за долгов за коммунальные услуги могут начаться после окончания войны. Об этом предупредил народный депутат Алексей Кучеренко, отметив, что сумма долга превысила 200 миллиардов гривен.

В ответ на запрос "Телеграф" Министерство развития громад и территорий объяснило, что в условиях военного положения действуют ограничения на взыскание задолженностей. Согласно постановлению Кабмина №206, запрещено прекращать предоставление услуг, начислять пеню и штрафы, а также взимать долги, если человек проживает в зоне боевых действий или на оккупированной территории, является внутренне перемещенным лицом или его жилье повреждено из-за войны – при наличии соответствующих документов.

После отмены военного положения предприятия ЖКХ снова смогут взимать задолженность по стандартной процедуре. Сначала должнику посылается предупреждение, после чего, если долг не уплачен в течение 30 дней, компания вправе обратиться в суд. В случае положительного решения суда его принудительное исполнение осуществляется через государственную или частную исполнительную службу.

Взыскание осуществляется, в первую очередь, со счетов, наличных средств или имущества должника. Если таких ресурсов нет, исполнитель имеет право наложить взыскание на другое недвижимое имущество, включая жилье. Однако есть исключение: если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (160 000 гривен по состоянию на данный момент), то взыскание на жилье должника не допускается. В этих случаях исполнитель обязан искать другие источники для погашения долга.

Министерство уточняет, что часть судебных производств уже продолжается: по состоянию на 2024 год на исполнении находились более 429 тысяч решений по долгам на общую сумму 6,3 миллиарда гривен. Фактически было взыскано около 1,1 миллиарда. Самые распространенные способы взыскания – из-за зарплат, пенсий и других доходов граждан.

Там подчеркивают, что основными причинами сложностей с принудительным исполнением решений является низкая платежеспособность населения, безработица и отсутствие у должников имущества, которое можно реализовать. В то же время закон предусматривает и социальную защиту: никто не может быть выселен из жилья без соответствующего решения суда и только при четко определенных законом условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киевский городской совет во второй раз обратился в Кабинет Министров с просьбой пересмотреть правила оплаты водоснабжения для жильцов домов с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Первое такое обращение было направлено еще в январе 2025 года, однако ответ на него до сих пор не получен.