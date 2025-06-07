Решилась судьба "КиевПрайда" после скандала и угроз теракта

Известно, что мероприятие все же будет, однако на другой локации

Павильон "Кит" на ВДНХ в Киеве заявил об отмене запланированного на 7 июня события "КиевПрайд Парк". Это связано с полученными угрозами и возможной угрозой теракта.

Об этом говорится на странице организации в Instagram. В посте объяснили, что за день до мероприятия Национальная полиция Украины обратилась с требованием перенести событие на другую локацию из-за потенциальной опасности. Организаторы подчеркнули, что такой перенос в течение суток фактически означает отмену мероприятия, ведь найти альтернативное место в столь короткий срок невозможно.

"Это шаг назад — во времена, когда страх превалирует свободу. И главная проблема — не в отмене, а в том, что ограничивают не тех, кто совершает насилие, а тех, кто становится его жертвой!", — написали в сообщении.

В комментариях люди выражают возмущение и поддерживают сообщество:

Люди, которые не умеют любить, не должны угрожать умеющим. КиевПрайд, мы с вами.

Досадно, что в современном и цивилизованном мире это все еще борьба за равенство прав. Я с вами и за вас.

Просто ужас, очень жаль.

Это не поведение европейской страны.

Позже организаторы отметили, что "КиевПрайд Парк" все-таки состоится, однако уже в другом месте — на площади у здания МИД (Михайловская площадь, 1) в столице начнется 7 июня в 15:00.

Ранее общественная организация заявляла о давлении со стороны правоохранительных органов, в частности, полиции и Министерства внутренних дел, накануне события 7 июня. В неофициальном разговоре с МВД им сообщили об угрозе теракта, которую невозможно полностью нейтрализовать. По этой причине полиция планирует заблокировать входы в ВДНХ, если арендаторы павильона "Кит" не отменят мероприятие "КиевПрайда".

В Министерстве пока не предоставили официальные комментарии по этому поводу.

К слову, общественная организация "КиевПрайд" была создана в 2016 году и ежегодно проводит Марш равенства — одно из самых масштабных событий ЛГБТК+ сообщества, которое происходит в июне, во время Луны прайда. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022-23 годах мероприятие не проводилось, однако в прошлом году оно возобновилось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 июня в США пройдет большой военный парад по случаю 250-летия армии, а в Киеве в тот же день запланирован "Марш равенства" от ЛГБТ-сообщества. Совпадение дат вызвало обсуждение из-за существенной разницы в символике обеих мер.