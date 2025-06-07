Вирішилася доля "КиївПрайду" після скандалу та загроз теракту

Відомо, що захід все ж буде, проте на іншій локації

Павільйон "Кит" на ВДНГ в Києві заявив про скасування запланованої на 7 червня події "КиївПрайд Парк". Це пов'язано з отриманими погрозами та можливу загрозу теракту.

Про це йдеться на сторінці організації в Instagram. У дописі пояснили, що за день до заходу Національна поліція України звернулася з вимогою перенести подію на іншу локацію через потенційну небезпеку. Організатори наголосили, що таке перенесення упродовж однієї доби фактично означає скасування заходу, адже знайти альтернативне місце в такий короткий термін неможливо.

"Це крок назад — у часи, коли страх переважає свободу. І головна проблема — не в скасуванні, а в тому, що обмежують не тих, хто чинить насильство, а тих, хто стає його жертвою!", — написали в повідомленні.

У коментарях люди висловлюють обурення та підтримують спільноту:

Люди, які не вміють любити, не повинні погрожувати тим, хто вміє. КиївПрайд, ми з вами.

Дуже прикро, що в сучасному і цивілізованому світі це все ще боротьба за рівність прав. Я — з вами і за вас.

Просто жах, дуже шкода.

Це не поведінка європейської країни.

Пізніше організатори зазначили, що "КиївПрайд Парк" все ж вібдудеться, однак уже в іншому місці — на площі біля будівлі МЗС (Михайлівська площа, 1) у столиці. Захід почнеться 7 червня о 15:00.

Раніше громадська організація заявляла про тиск з боку правоохоронних органів, зокрема поліції та Міністерства внутрішніх справ, напередодні події 7 червня. У неофіційній розмові з МВС їм повідомили про загрозу теракту, яку неможливо повністю нейтралізувати. За цією причиною поліція планує заблокувати входи до ВДНГ, якщо орендарі павільйону "Кит" не скасують захід "КиївПрайду".

У Міністерстві поки не надали офіційних коментарів з цього приводу.

До слова, громадська організація "КиївПрайд" була створена у 2016 році і щорічно проводить Марш рівності — одну з наймасштабніших подій ЛГБТК+ спільноти, яка відбувається в червні, під час Місяця прайду. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022-23 роках захід не проводився, проте минулого року він відновився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 червня у США пройде великий військовий парад з нагоди 250-річчя армії, а в Києві в той же день заплановано "Марш рівності" від ЛГБТ-спільноти. Збіг дат викликав обговорення через суттєву різницю у символіці обох заходів.